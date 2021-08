Novo angiógrafo dobra oferta de exames em Santa Maria

publicidade

O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) conta com um novo aparelho angiógrafo. Instalado no Serviço de Hemodinâmica do HUSM, o equipamento irá ampliar a capacidade de realização de exames cardiovasculares pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com o antigo aparelho, aposentado depois de 15 anos de uso, eram ofertados 20 exames de cateterismo cardíaco ao mês para a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), além dos exames e procedimentos realizados dos pacientes ambulatoriais e internados do HUSM. Com o atual, serão ofertados de 40 a 50 exames.

O angiógrafo, importado da Alemanha, permite a obtenção de imagens do sistema circulatório de forma minimamente invasiva e realiza diagnóstico em alta definição, sendo muito utilizados pelas áreas da cardiologia (cateterismo, angioplastia), cirurgia vascular (endopróteses), neurorradiologia e pneumologia. O HUSM é o único hospital, na região da 4ª CRS, a oferecer o exame pelo SUS.

A marcação do exame ocorre através do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). No início de cada mês, a quantidade de exames disponíveis é ofertada à 4ª CRS, que faz a marcação conforme a lista de espera do município.

