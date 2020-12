Novo empreendimento deve gerar 500 novas vagas de emprego em Alvorada

publicidade

Depois de anunciar a instalação de um grande empreendimento de distribuição e logística na área do Distrito Industrial, agora é o bairro Porto Verde, em Alvorada, que vai receber mais uma empresa de grande porte e renome. De acordo com a prefeitura, a rede Max Center anunciou que vai inaugurar o empreendimento Jumbo até o final de dezembro, gerando mais de 500 vagas de empregos diretos e indiretos. O secretário de Planejamento e Habitação, Eder Fraga, disse que a inauguração do empreendimento, cujos empresários já atuam da cidade, vem para melhorar a estrutura do bairro e alavancar a economia de Alvorada. “A estrutura, que já existia, passou por uma readequação e a Administração vê com muitos bons olhos este investimento, pois além de gerar emprego e renda, ainda vai aumentar a receita do município.”

A loja funcionará nos sistemas de venda por atacado e varejo, atendendo estabelecimentos comerciais e também o consumidor final. O novo empreendimento, com uma área de 3,5 mil metros quadrados construída, também vai contar com farmácia, academia, uma diversidade de atividades comerciais, além de 450 vagas de estacionamento. Além disso, ainda está projetada a criação de um ambiente de convivência e alimentação integrados com uma praça ao ar livre que será revitalizada em parceria com a prefeitura. O novo modelo de atacado seguirá a linha Ecofriendly (amigável ao meio ambiente), e será a primeira loja com 100% de etiquetas eletrônicas, sistema de precificação digital com economia de emissão de papel, iluminação interna mista e iluminação externa com placa solar.

