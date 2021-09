Novo Hamburgo ampliará número de castrações de animais de estimação

publicidade

Tutores de animais de estimação, como cães e gatos, que comprovarem baixa renda poderão castrar seus bichinhos por meio de uma ampliação dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Hamburgo.

De acordo com o titular da pasta, Ráfaga Fontoura, a possibilidade chega com o programa Melhores Amigos – Bicho Sente como Gente, lançado esta semana pelo governo do Estado, que prevê o repasse de recursos além de uma campanha de conscientização e educação da população contra maus-tratos aos animais. “O olhar e as ações direcionadas aos animais precisam ser cada vez mais intensificadas. Estamos contentes com a possibilidade de ampliar as castrações e esperamos que os cidadãos também se sensibilizem enquanto tutores”, afirma Fontoura.

Serão mais 400 castrações mensais possíveis a partir deste convênio. A proposta beneficia pessoas de baixa renda, que devem comprovar a condição junto à Semam, no Centro Administrativo Leopoldo Petry, no sexto andar, ou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), que fará a triagem e o encaminhamento para pessoas registradas junto ao Cadastro Único (CadÚnico).

A SDS fica na Rua David Canabarro, 20 - 6º Andar - Centro, Novo Hamburgo, telefone 3593-1126. Já para aqueles que buscam um animal de estimação, o Parque Henrique Luiz Roessler, o Parcão, será sede de mais uma edição da Feira de Adoção do Canil Municipal.

De acordo com a diretora do Canil Municipal, Fátima Ferreira, o evento ocorre neste sábado, das 10h às 13h. “Ao todo, já tivemos 80 filhotes adotados. O ato de adotar é lindo e de muita responsabilidade, quem adota esta levando um novo amigo e ajudando o canil a desafogar e atender outros animais”, comenta.

Para adotar um dos cachorrinhos é preciso ter 18 anos, apresentar RG, CPF e assinar um termo de responsabilidade. Os filhotes têm castração gratuita pelo Canil. Em caso de chuva, a Feira será transferida.

