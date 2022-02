Novo Hamburgo anuncia que vai aderir ao Tudo Fácil Empresas

publicidade

Com a intenção de melhorar o ambiente de negócios, a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, anunciou que o município vai aderir ao Tudo Fácil Empresas. A plataforma permitirá aos empreendedores abrir, em até 10 minutos, uma empresa com atividade de baixo risco de forma totalmente on-line e gratuita. O Tudo Fácil Empresas permitirá a abertura automatizada de empresas individuais e limitadas de 566 atividades consideradas de baixo risco, que dispensam alvará de funcionamento e licenciamentos. No Rio Grande do Sul, 70% das empresas se enquadram nessas atividades, conforme o coordenador do DescomplicaRS, Tomás Holmer. O grande desafio do projeto, segundo ele contou em reunião na prefeitura, foi integrar sistemas de diferentes órgãos envolvidos. A expectativa, segundo Fátima, é iniciar a implementação nos próximos meses.

“Em cinco anos, fizemos muito para desburocratizar e simplificar processos em Novo Hamburgo. Se antes se passavam 480 dias, em média, entre a solicitação e o registro da empresa, atualmente, a grande maioria dos casos é resolvida em apenas três horas. Com o Tudo Fácil Empresas, o tempo será de até 10 minutos, de forma automatizada, on-line e gratuita. Tudo no mesmo lugar. O empreendedor terá menos custos e menos burocracia, ganhando mais tempo para o que realmente importa: cuidar do seu negócio, gerar empregos e renda”, avaliou a prefeita Fátima. A presidente da Junta Comercial, Lauren de Vargas Momback, acrescentou que a meta para este ano é implementar a plataforma nos 20 maiores municípios gaúchos, que concentram 54% das empresas ativas no Estado.