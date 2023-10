Novo Hamburgo assina termos de repasse para piso da enfermagem

publicidade

Após o governo federal depositar o recurso complementar para implementação do piso da enfermagem, a Prefeitura de Novo Hamburgo assinou nesta quinta-feira (19) o termo de repasse com as entidades às quais os trabalhadores beneficiados estão vinculados, já que elas são que ficarão responsáveis de repassar o complemento salarial aos respectivos trabalhadores.

“Da parte do Município, estamos agilizando todos os procedimentos. Determinei que os termos de repasse, por exemplo, já contemplassem todos os meses até dezembro. Com isso, tão logo o governo federal deposite os próximos meses, ele vai imediatamente para a instituição”, destaca a prefeita Fátima Daudt. O repasse dos recursos ocorrerá após emissão da nota fiscal por parte da respectiva instituição.

Entre as instituições beneficiadas, está a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (FSNH), que faz a gestão do Hospital Municipal e também das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPAs) e outras unidades da rede básica de saúde, contemplando quase 1 mil profissionais beneficiados. O médico Augusto Rafael Lengler Vargas, diretor-presidente da FSNH, explica que o pagamento aos profissionais será feito por folha complementar já na semana que vem. Novo Hamburgo tem cadastrados 1.697 enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem de sete instituições, sendo duas públicas e cinco privadas que prestam serviços ao SUS. Em agosto, Novo Hamburgo havia recebido do Ministério da Saúde apenas cerca de 50% do valor necessário. O problema, comum a grandes cidades, era inconsistências do InvestSUS.