Novo Hamburgo começa a fiscalização de trânsito pelo sistema eletrônico nesta segunda-feira

Após período de testes, colocação de sinalização e interligação entre sistemas, os controladores eletrônicos de trânsito de Novo Hamburgo entram em funcionamento, a partir desta segunda-feira. Em razão da quantidade de acidentes nos locais, os equipamentos foram implementados em três pontos da cidade, todos devidamente sinalizados.

Os equipamentos estão localizados na confluência das avenidas Nicolau Becker e Nações Unidas com a rua José do Patrocínio, próximo à rótula João XIII, na área central da cidade; na rua Guia Lopes, próximo à Estrada da Integração Leopoldo Petry, entre os bairros Rondônia e Canudos; bem como na rua Tapes, no cruzamento com a avenida Nações Unidas, entre os bairros Ideal e Pátria Nova.

Na rótula e no cruzamento, a velocidade máxima permitida é de 50 km/h e na Guia Lopes, de 60 Km/h. Além de velocidades dos veículos, o sistema fiscalizará as infrações como, o avanço em sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversões proibidas.

O secretário municipal de Segurança, Roberto Jungthon, enfatiza que esta ação faz parte de um trabalho que se iniciou no ano de 2020, a partir do estudo técnico em que houve o levantamento de locais da cidade com os maiores índices de acidentes no município. “O estudo integrou a ampliação do cercamento eletrônico e redução de acidentes de trânsito na cidade”, lembra.

O diretor de Trânsito, Eliseu Raimundo, enfatiza que o foco é a segurança das pessoas. “O fato de termos controladores nestes pontos também pode contribuir para uma conscientização maior por parte do motorista. Nosso objetivo é reduzir os índices de acidentes e, para isso, o controle da velocidade e a inibição de imprudências é fundamental”, destaca.

