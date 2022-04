Novo Hamburgo faz drive-thru de vacinação contra gripe nesta quarta-feira

publicidade

A Prefeitura de Novo Hamburgo promove nesta quarta-feira, das 18h30min às 20h30min, no estacionamento do prédio administrativo, na rua Guia Lopes, 4201, no bairro Canudos, o drive-thru de vacinação contra a gripe. Poderão se vacinar pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Além de pessoas que chegarem de carro, serão vacinados quem chegar a pé.

Para receber a imunização, as pessoas com 60 anos ou mais devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência ou cartão SUS do município. Já os trabalhadores da saúde devem apresentar documento de identificação, comprovante profissional que atua na área da saúde e comprovante que reside ou que esteja trabalhando em algum local de saúde de Novo Hamburgo. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde.

