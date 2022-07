Novo Hamburgo realiza Mesa de Arte na Praça neste sábado

publicidade

A Mesa de Arte na Praça (MAP) está de volta às ruas. A atividade que leva a arte visual aos espaços públicos de Novo Hamburgo será retomada no próximo sábado, no bairro rural de Lomba Grande. O evento acontecerá das 10h às 16h, na praça junto à Igreja Católica São José (rua João Aloysio Algayer, 1311). Em caso de chuva ou mau tempo, a ação será remarcada, com nova data a definir.

A iniciativa apresenta, em varais, reproduções em tamanho A3 de obras criadas por dezenas de artistas ligados ao município. O público pode conferir a exposição a céu aberto e levar para casa, gratuitamente, uma obra de sua preferência. “Nosso objetivo é abrir espaço para que as artes visuais possam ser vistas e conhecidas pelo maior número de pessoas”, destaca Ana Hauschild, uma das idealizadoras do projeto. “Ao mesmo tempo, buscamos oportunizar o contato do público com os artistas”, acrescenta Bala Blauth, também idealizadora da MAP, assim como Magna Sperb.

As três artistas visuais comemoram o retorno das atividades presenciais, depois de uma etapa virtual, no período da pandemia. “Nesses dois anos, trabalhamos na criação do site da Mesa de Arte na Praça, com espaço para divulgação de mais de 100 artistas nascidos, residentes ou que desenvolveram seu trabalho em Novo Hamburgo e tivemos atividades pontuais, dentro do que era possível, de acordo com os protocolos de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus”, relata Bala.

O site já está no ar e apresenta o perfil de 115 artistas que nasceram, atuam ou construíram sua carreira em Novo Hamburgo, de diferentes trajetórias e técnicas. Cada artista tem uma página que apresenta seu perfil, imagens e informações sobre até dez obras, além de dados de contato. O site também registra a memória do projeto Mesa de Arte na Praça, apresenta notícias e agenda de atividades.

Uma das atividades pontuais realizadas foi a intervenção urbana Arte no Muro, que criou a maior galeria a céu aberto do Brasil em número de artistas. Também foi realizada a Arte na Caixa, levando caixas com dezenas de reproduções a bairros da cidade.

A ideia original da MAP surgiu no Coletivo A4 Falando em Arte, formado à época pelas artistas Ana Hauschild, Bala Blauth, Débora Piva e Magna Sperb, e teve sua primeira ação em 2016. Depois, foram realizadas mais sete edições, surpreendendo o público em praças ou locais de grande circulação de pessoas. Em 2020, a pandemia impôs uma parada forçada às ações em praças, para evitar aglomerações.

