Novo Hamburgo suspende aulas da rede municipal por ameaça de ciclone extratropical

A prefeitura de Novo Hamburgo, anunciou que as aulas da rede municipal estão suspensas nesta quarta e na quinta-feira, levando em consideração a previsão de tempestade e a possibilidade de novo ciclone extratropical na região. A decisão, em conjunto com diretores das instituições de educação, informa que as atividades pedagógicas serão compensadas em momentos oportunos, ainda a serem comunicados.

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, se reuniu nessa segunda-feira, com servidores que integram a Central de Operações do Plano de Contingência do município para articular ações de enfrentamento às novas previsões meteorológicas.

Uma das grandes preocupações para este episódio climático são os morros da área do Kephas, devido ao risco de deslizamentos. Outras áreas que geram receio, mas com riscos de enchentes a partir da cheia do Rio dos Sinos, são partes dos bairros Canudos, Santo Afonso e Lomba Grande, todas com abrigos já estabelecidos para receber as famílias que necessitarem.

Por orientação da Procuradoria-Geral do Município, todos os abrigos são em locais públicos. Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizam a limpeza da parte hamburguense da bacia de acolhimento de águas na Casa de Bombas do bairro Santo Afonso.

*Com informações da repórter Fernanda Bassôa