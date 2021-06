Novo Hamburgo tem fim de semana com recorde de vacinas aplicadas

publicidade

O mutirão de vacinação da segunda dose de CoronaVac, realizado por Novo Hamburgo neste sábado, vacinou 5.570 hamburguenses. O número é recorde de um único dia em toda a campanha no município. “Com certeza, é também o melhor desempenho de uma cidade para este sábado no Estado”, acredita o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano. Na sexta-feira, a cidade recebeu 7,5 mil doses da vacina, o que possibilitou o grande mutirão, que também mobilizou dezenas de servidores e voluntários, com dois drives simultâneos, um na Fenac e outro no estacionamento do Centro Administrativo da prefeitura, além de sete unidades da rede básica de saúde.

O município seguirá com a aplicação da segunda dose em atraso deste imunizante a partir de segunda-feira nas unidades da rede básica. Novo Hamburgo se comprometeu com a Secretaria Estadual de Saúde a não avançar com primeira aplicação da CoronaVac e devolver ao Estado as doses que não forem aplicadas após a contemplação das pessoas que aguardam a segunda imunização. “Por isso, é importante que quem ainda não recebeu a segunda dose da CoronaVac procure uma unidade de saúde o quanto antes”, enfatiza a prefeita Fátima Daudt, lembrando que o município também retoma, na segunda-feira, a aplicação de primeira dose em drives na Fenac, sempre das 9h às 16h.

Na segunda-feira, o drive é destinado a pessoas de 47 e 46 anos sem comorbidades e, na terça-feira, será a vez de quem tem 45 ou mais. Quem tem 51 anos ou mais já pode agendar a vacinação contra a Covid-19 em qualquer uma das unidades de saúde do município. “A estratégia de drive-thru tem sido ótima para evitar aglomeração e vacinar um grande número de pessoas em um único dia”, lembra a prefeita. É preciso apresentar documento com foto e Cartão SUS Novo Hamburgo (não vale o Cartão SUS Nacional) ou comprovante de residência. No caso de o comprovante estar em nome de outra pessoa, é preciso apresentar declaração registrada em cartório de que a pessoa a ser vacinada reside no local.

Veja Também