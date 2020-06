Novo Hamburgo tem protesto contra Bolsonaro pelo segundo domingo seguido

publicidade

Pelo segundo domingo consecutivo houve protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na cidade de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Um grupo de mais de 50 pessoas se reuniu na Praça Punta Del Leste, na Avenida Primeiro de Março, no Centro da cidade. Com máscaras, e mantendo distância uns dos outros, os manifestantes seguravam cartazes com frases contra o presidente, contra o racismo e o facismo.

Não houve bloqueio de trânsito durante o ato que durou cerca de uma hora.