Novo Hamburgo terá mais uma edição da vacinação noturna nesta quinta-feira

Em Novo Hamburgo, ocorre nesta quinta-feira mais um drive-thru noturno. Das 17h às 20h30 a vacinação no drive-thru será de segunda dose da CoronaVac para quem tomou a primeira dose até o dia 1º de julho ou antes. Para ser imunizado com o complemento vacinal é necessário apresentar a documentação: comprovante da primeira dose, documento com foto, Cartão SUS Novo Hamburgo ou comprovante de residência, caso o comprovante esteja em nome de outra pessoa, deve ser apresentada declaração registrada em cartório que o vacinado reside naquele local.

Com a chegada de novas doses nesta quarta-feira, Parobé amplia mais uma vez a faixa etária da vacinação Covid e, a partir desta quinta-feira, estará imunizando pessoas com 27 anos ou mais. O horário também será estendido, ocorrendo das 8h às 20h, no sistema drive-thru e para as pessoas que chegam a pé, na UBS Integração.

A prefeitura também abriu o cadastro de identificação prévia para a vacinação contra Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades. A cidade terá disponível, neste primeiro momento, 204 doses destinadas a esse público.

O cadastro deve ser feito no WhatsApp (51) 99199-5994. Médicos avaliarão as comorbidades e agendarão a aplicação para os próximos dias. A vacinação para a segunda dose também ocorre, abrangendo pessoas que receberam a primeira dose na primeira quinzena de maio.

É necessária a apresentação do Cartão SUS para a vacinação. Caso a pessoa não possua o cartão ou o mesmo esteja irregular, o usuário é encaminhado para regularização.

