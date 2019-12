Novo Hamburgo terá oficinas gratuitas em 2020

publicidade

Interessados em iniciar alguma atividade cultural no próximo ano, em Novo Hamburgo, já podem realizar suas inscrições. A Estação Cidadania/Centro CEU está com diversas opções de oficinas gratuitas e para se inscrever, basta levar documento de identificação, se for de menor é necessário ter a autorização do responsável, com identificação, e comprovante de residência.

Entre as opções estão: oficina de informática e fotografia, para jovens a partir dos 14 anos, oficina de xadrez, de cinema e animação, para crianças a partir de 07 anos de idade. Opções esportivas ainda estão disponíveis como oficina de Skate, Vôlei e Basquete além de aulas específicas para as mulheres, como artesanato, culinária, rodas de conversas e oficina de Teatro Negro, para todos os públicos. A Estação Cidadania/Centro CEU fica na rua do Bosque, nº 1303, no bairro Boa Saúde.