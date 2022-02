Novo laboratório de entomologia vai agilizar análise das larvas do mosquito da dengue

publicidade

A Vigilância Ambiental em Saúde do município de São Marcos, na região da Serra Gaúcha, conta com um laboratório de entomologia. O espaço está em fase de avaliação pela Secretaria Estadual de Saúde. É necessário que sejam realizadas 150 análises de larvas do mosquito da dengue sob a supervisão do Laboratório de Reservatório e Vetores do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, localizado em Porto Alegre, para revalidação dos resultados, a fim de comprovar a capacidade técnica. A expectativa é que até o final de março o laboratório de São Marcos seja aprovado e possa realizar análises de larvas de mosquitos sem depender de enviar as amostras coletadas para Caxias do Sul, agilizando o processo e, consequentemente, as ações de combate.

As larvas encontradas pelos agentes de endemia são levadas ao laboratório, onde passam por análise para verificar se correspondem às espécies Aedes aegypti e albopictus, ambos de interesse à saúde pública. Nos casos positivos, os agentes retornam às residências a fim de notificar os moradores, assim como repassar orientações educativas, além de procurar eliminar os focos, colocando larvicida e telas milimétricas nos recipientes que utilizam para reservar água da chuva.

A responsável técnica pelo espaço é a enfermeira e secretária da Saúde, Maristela Lunedo. Já a laboratorista, que analisa as larvas, é a coordenadora da Vigilância Ambiental em Saúde, Daiane Alves. Ela realizou curso junto ao Laboratório Central do Estado (Lacen) para estar habilitada à função e explica que “a principal alteração vai ser a rapidez com que se terá o resultado da espécie do mosquito, se é albopictus, aegypti ou outra espécie que não de interesse à saúde pública”.

Daiane informou que a demora para o resultado das análises era de três a quatro dias e que no forte do verão, essas análises podiam demorar até uma semana. “Consequentemente a ação preventiva também demorava. Com a homologação do laboratório municipal, essa análise pode ocorrer de um dia para o outro”, destacou.

Atualmente, São Marcos está na condição de município infestado pelo Aedes aegypti. Em 2021 foram 235 focos (criadouros) em 99 imóveis em todo o município. Todos os bairros da área urbana apresentaram focos positivos. Em 2022, somente no mês de janeiro, foram encontrados 34 focos em 21 imóveis, sendo 70% em reservatórios de água da chuva.

