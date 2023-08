Novos desvios são implantados na ERS 118 para dar sequência às obras em Gravataí

publicidade

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), com o suporte da Prefeitura de Gravataí, iniciou mais uma etapa das obras da trincheira no acesso ao Distrito Industrial e do viaduto na rótula com a Avenida Centenário. Para permitir a instalação dos pilares da elevada, no KM 22, um novo desvio no trânsito foi criado próximo a alça de acesso para o sentido Porto Alegre da BR 290 (Freeway).

A partir de agora o fluxo dos veículos da ERS 118, no sentido Sapucaia/Viamão, acontece pela pista lateral, por tempo indeterminado. O fluxo no sentido oposto passou por modificações no início de julho. A proposta é reduzir ao mínimo os congestionamentos na região, sinalizando os desvios e sugerindo rotas alternativas para chegada e saída ao município.

A empresa contratada pelo governo do Estado para construir o novo acesso tem até o primeiro semestre de 2024 para finalizar a obra. Serão investidos R$ 28 milhões no trecho de aproximadamente um quilômetro de extensão entre o Distrito Industrial e os acessos à Freeway.