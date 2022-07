Novos elevadores das estações Niterói e Fátima entram em operação

publicidade

A Trensurb liberou para utilização dos usuários do metrô os novos elevadores instalados nas estações Niterói e Fátima, em Canoas. Eles ligam a plataforma e o saguão de cada uma das estações. No início do mês, outros dois elevadores haviam sido liberados nas estações Sapucaia e Luiz Pasteur, em Sapucaia do Sul. Nos próximos dias, também devem começar a operar os novos elevadores das estações São Luís, Petrobras, Anchieta, Aeroporto e Unisinos.

Os serviços fazem parte das obras de modernização e acessibilidade que estão em andamento em todas as estações da Trensurb. Além dos elevadores, em breve também serão liberados os sanitários reformados – adequados às normas de acessibilidade – das estações São Luís, Petrobras e Anchieta, bem como um novo banheiro para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na estação São Leopoldo. Estão em obras os sanitários das estações Aeroporto, Niterói, Fátima, Sapucaia e Luiz Pasteur. Os serviços de adequação às normas de acessibilidade nesses sanitários devem ser concluídos até o fim de agosto.

