Novos pergolados chamam a atenção de frequentadores do trecho 1 da orla do Guaíba

publicidade

Pergolados construídos totalmente em metal vazado são a grande novidade do trecho 1 da orla do Guaíba, a partir dos próximos dias. As estruturas, que estão em fase final de construção, e cujo início ocorreu há pouco tempo, quando estiverem prontas deverão substituir os guarda-sóis móveis e cadeiras existentes na área, e que, com ocorrências de vento forte, costumam voar, atrapalhando a circulação dos frequentadores do local, e eventualmente causando ferimentos.

Também há a intenção de que a estrutura bloqueie parte dos raios solares nocivos no verão. A obra é executada pelo Baruno POA, novo empreendimento da orla, e que está no lugar do antigo Sheik Burger. A administração do local também é nova. Segundo a assessoria de Comunicação da GAM3 Parks, empresa responsável pela gestão da área, o Baruno apresentou o projeto à GAM3, que o encaminhou em seguida à Prefeitura de Porto Alegre.

Após a aprovação do requerimento pela Administração, a construção foi iniciada. As estruturas, instaladas por caminhões, também já chamam a atenção da população que frequenta o local, e estão alterando a paisagem, reduzindo os custos e se tornando um novo ponto de encontro no trecho da orla próximo a Usina do Gasômetro. O empreendimento gastronômico também já está sendo visitado, mesmo com a construção em andamento.