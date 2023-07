OAB/RS e TJ/RS promovem parceria inédita para informar a advocacia sobre atualização em sistema

publicidade

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS), por meio da a Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) está implementando uma iniciativa chamada Caravana do Eproc. A ação tem como objetivo capacitar os advogados no uso do sistema que é a principal ferramenta eletrônica para a tramitação de processos judiciais. A aula inaugural da Caravana ocorreu na noite de segunda-feira, no auditório da OAB Cubo, em Porto Alegre.

Durante a manifestação de abertura, o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, ressaltou que essa parceria é inédita e vai além da capacitação, pois transmite conhecimento e abre oportunidades para a advocacia sugerir melhorias no âmbito jurisdicional. O advogado ainda lembrou que atualmente o sistema tem grande aceitabilidade por ter sido construído por aqueles usuários do sistema: magistrados, servidores e advogados.

Lamachia também afirmou que a Caravana é uma marca da OAB gaúcha que vai ao encontro de seus associados, e que esse projeto envolverá várias cidades, não somente nas seccionais polo. O próximo encontro está previsto para ser realizado no dia 22 de julho, em Caxias do Sul.

“Atualmente estão sendo implementadas muitas melhorias e ferramentas no âmbito da justiça estadual para tornar a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva. O primeiro objetivo da Caravana é levar para advocacia o conhecimento dessas customizações e aprimoramento, e o segundo objetivo é para que a advocacia possa contribuir com o poder judiciário estadual com a sua visão, dúvidas, sugestões e críticas para tornar mais efetivo esse processo de alteração que está em curso”, explicou o presidente da OAB/RS.

O corregedor geral do TJ/RS, desembargador Giovanni Conti, destacou a importância da comissão mista especial que integra a Corregedoria e a OAB/RS, e que busca construir uma nova forma de jurisdição para o cidadão. Conti afirmou que a prioridade do TJ/RS é trabalhar em conjunto com a OAB/RS para criar melhorias e que essa relação entre as instituições já resultou em aprimoramentos e entregas significativas para a população.

O desembargador lembrou que o sistema Eproc foi adotado pelo Tribunal de Justiça gaúcho durante a gestão do desembargador Luiz Felipe Silveira Difini e que gradualmente são incorporadas novas funcionalidades. Atualmente, três estados do país já utilizam o Eproc: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. O Rio de Janeiro está considerando migrar para o sistema.

O curso abordará diversos tópicos, como o sistema Multicomarcas, as centrais especializadas de cumprimento, triagem de processos, cálculos, precatórios e outros temas relevantes para contextualizar os advogados em relação ao momento atual do processo eletrônico. No que diz respeito à utilização técnica do Eproc, o curso fornecerá detalhes sobre o uso do sistema, soluções para problemas comuns enfrentados pelos advogados no dia a dia, formas de agilizar o andamento processual e uma seção dedicada aos sistemas mais comuns e sua utilização.