Obra da Copa 2014, avenida Severo Dullius tem mais um trecho liberado em Porto Alegre

A avenida Severo Dullius, na zona Norte de Porto Alegre, é uma das obras previstas para a Copa do Mundo de 2014, e nove anos depois da promessa, mais um trecho de 750 metros, das ruas Dona Alzira e Sérgio Dietrich, foi liberado para o tráfego de motoristas na manhã desta terça-feira. A expectativa do secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, é sua conclusão até o final do ano. Até o momento, R$ 85,4 milhões já foram investidos na totalidade dos trabalhos.

Em novembro de 2022, o montante era de R$ 77,9 milhões. “Esta gestão não trabalha com inaugurações. Precisamos ir entregando para a população à medida que os trechos vão se tornando funcionais, já que há envolvimento de outros setores da Prefeitura, como EPTC e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Vamos juntando todas as fases e permitindo que a população há possa ir usando”, afirma Flores.

A obra, considerada estratégica no sentido da mobilidade urbana, fará com que motoristas possam ir do Big Sertório até o município de Novo Hamburgo, via BR 116, passando por apenas uma sinaleira, segundo o secretário. “Há uma expectativa de tirarmos 30% do tráfego da Sertório com essa obra. Também há um importante trabalho de drenagem, porque ela contempla a limpeza e qualificação dos arroios Feijó e Areia. Seja para o veículo, transporte público ou por aplicativo, ou ainda pela logística, o fluxo terá facilidade”, comentou ele.

A fala ocorre porque há importantes centros de distribuição de empresas na área, além de a avenida ligar diretamente ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e à Ceasa. O maior movimento de pessoas na região é no começo da manhã e final da tarde, e os moradores se dizem contentes com mais esta etapa da conclusão, apesar da demora. “Está muito bonito e, com certeza, vai ser bem melhor para quem passa por aqui”, afirma o reciclador Valmor Madalós.

Ainda não há postes de energia elétrica no local, mas Flores promete que a mesma estará concluída “nos próximos dias”. O projeto e implantação da mesma são realizadas pela empresa IPsul, dentro da chamada PPP da Iluminação Pública. Com esta etapa concluída, faltará ainda a readequação das pontes sobre o Arroio Areia e a sinalização. A obra em questão também inclui duas pontes, construídas nas extremidades da avenida.