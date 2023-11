Obra da Copa 2014, avenida Tronco segue com trabalhos em andamento em Porto Alegre

publicidade

Uma das 18 obras previstas para a Copa do Mundo de 2014 ainda está inacabada em Porto Alegre, e uma segunda ainda não saiu do papel. Trata-se de uma parte da avenida Tronco, na zona Sul, mais especificamente nos trechos 1 e 2, cujo avanço gera expectativas nos moradores, que esperam há anos as promessas literalmente se concretizarem. Além desta, o viaduto da Plínio Brasil Milano precisa de ajustes no projeto, e praticamente não é mais considerada como tal pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

Conforme o Painel de Transparência nas obras públicas, os trabalhos em questão estão 76% concluídos, com prazo de conclusão até janeiro de 2024, e nos quais 49% dos R$ 48,4 milhões previstos foi efetivamente investido. Recentemente, a Prefeitura entregou a expansão da avenida Severo Dullius, na zona Norte, que passa próxima ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, e está realizando serviços pontuais, a exemplo de plantação de gramas, acabamentos gerais e pintura de sinalizações. Demanda dos moradores, o guard-rail até o canal próximo não deverá ser construído.

Na Tronco, há muitos montes de terra, encanamentos e outros materiais de construção, denotando que a obra segue em andamento. “Acho que vai ficar bom aqui, apesar da demora. Conheço bem esta área e brincava aqui quando criança. Acredito que não está prejudicando ninguém”, disse o aposentado Vivaldino Souza Pereira, morador do bairro Belém Velho, e criado na região do Santa Tereza. Hoje pela manhã, ele havia ido até o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul para um exame.

A obra da Plínio está em situação mais delicada. A intenção da Prefeitura era construir um viaduto e uma passagem de nível na Terceira Perimetral, a fim de desafogar o trânsito na área do bairro Higienópolis. Entraves relacionados a empreendimentos no local travaram a realização da obra, que tampouco aparece no painel de inspeção do estado das obras públicas. “Precisam ser refeitas algumas questões do projeto. Ela nem sequer foi iniciada, então nem considero desta forma”, disse o titular da Smoi, o secretário André Flores, quando da entrega da Severo no começo de outubro.

As demais obras previstas para o Mundial de 2014 na Capital eram a construção do trecho 2 da Avenida Voluntários da Pátria, trincheiras da Ceará, Anita Garibaldi e Cristóvão Colombo, trecho 3 e 4 da Tronco, corredores da Bento Gonçalves, João Pessoa, Protásio Alves e Padre Cacique (trecho 1), trechos 3 e 4 da Edvaldo Pereira Paiva, duplicação da Voluntários, viadutos Pinheiro Borda, Júlio de Castilhos e Bento Gonçalves. Todos já foram entregues.

Veja Também