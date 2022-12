Obra da Policlínica 24 horas de Nova Santa Rita terá início

publicidade

O prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Amadeo Battistella, assinou a ordem de início de construção da Policlínica 24 horas. O espaço moderno e amplo abrigará serviços de saúde do município. O evento ocorreu na área em que a estrutura será construída, na avenida Doutor Lourenço Záccaro esquina com a Estrada Marinho Peixoto. A empresa vencedora do processo licitatório deverá entregar o serviço em 12 meses. Com investimento de R$ 15 milhões, oriundos dos cofres municipais, o prédio será construído no modelo pré-moldado, o que agiliza o processo de construção e entrega.

Conforme o prefeito Battistella, esse é o maior investimento em saúde pública da Região Metropolitana. “É uma mudança significativa, que dará mais qualidade ao cidadão de Nova Santa Rita que precisa de atendimento na área da saúde.”

A Policlínica terá 3,2 mil metros quadrados. Serão ofertadas mais de 15 especialidades médicas, duas alas de emergência, sendo uma delas pediátrica, área para execução de exames laboratoriais, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e raios X. A unidade também terá 10 leitos de estabilização. “Seremos referência em alguns serviços para a região, podendo, através de pactuações com o Estado, atender municípios do nosso entorno, fortalecendo o sistema único de saúde em nossa região.”