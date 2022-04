Obra de asfaltamento que liga Novo Tiradentes a Cerro Grande será retomada

publicidade

Após mais de 30 dias, serão retomadas as obras para asfaltamento no trecho que liga a cidade de Novo Tiradentes ao município de Cerro Grande. Até o momento, a prefeitura realizou a colocação da camada de sub-base de pedra rachão e a empresa contratada por meio de licitação executou a construção da base de brita graduada. Este período de interrompimento foi necessário para garantir a compactação e estabilização da base.

Na próxima segunda-feira, o trecho será bloqueado para que se dê início a etapa final da obra com a colocação de uma camada de massa asfáltica. Serão construídos aproximadamente 1,56 km ou 11.002,00 m² de área asfaltada. A obra tem um valor total de R$ 1.163.794,34 sendo que R$ 955.000,00 são recursos oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e R$ 208.794,34 contrapartida do município. O trecho deverá ficar interditado até que a obra seja concluída. A previsão de conlcusão é de 15 dias, dependendo das condições climáticas.

