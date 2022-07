Obras alteram o trânsito no Centro de Estância Velha a partir desta quinta-feira

publicidade

A partir desta quinta-feira, um trecho da rua Theodomiro Porto da Fonseca, entre as ruas Carlos Barbosa e Balduino Weber, no Centro de Estância Velha, estará com meia pista bloqueada para o início da obra de construção do novo terminal rodoviário da cidade. Por conta disso, a Secretaria de Administração e Segurança Pública, por intermédio da Guarda Municipal, decidiu alterar o sentido do trânsito nesta quadra.

A via que é de mão dupla, neste trecho, ficará sentido único, para quem desce a avenida Brasil - sentido rua Portão. Os motoristas que subirem a rua Theodomiro Porto da Fonseca terão que, obrigatoriamente, dar a volta na quadra, pela rua Balduino Weber e saindo na rua Carlos Barbosa.

A Guarda Municipal está encarregada de fazer a sinalização das mudanças nas primeiras horas do dia. A mudança, entretanto, não mudará o itinerário dos ônibus. Os coletivos seguem o mesmo percurso, porém a parada de ônibus que há em frente ao PAM (ginásio municipal) será colocada um pouco antes, em frente ao Cartório Eleitoral.

