Obras alteram trânsito na ERS 118, em Gravataí

A partir desta quinta-feira (9) serão realizados dois bloqueios no km 22 da ERS-118, em Gravataí, para execução das obras que solucionarão um dos principais pontos engarrafamento em Gravataí, no acesso ao Distrito Industrial. Além disso, os também servirão para dar andamento à construção de uma trincheira na região onde estão às fábricas, assim como de um viaduto junto à Avenida Centenário, na ERS-030. Os serviços estão sendo executados pelas equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado.

De acordo com a autarquia, haverá a interrupção total dos dois sentidos de ingresso ao Distrito Industrial e o fechamento da conversão à esquerda no acesso à Avenida Centenário (ERS-030), utilizada por quem trafega no sentido de Esteio para Gravataí, junto à rótula. “Solicitamos a compreensão dos motoristas, visto que as intervenções são fundamentais para proporcionar maior fluidez no tráfego da estrada”, diz o secretário Juvir Costella. O governo do Estado está investindo aproximadamente R$ 28 milhões na obra. O trabalho ocorre em uma extensão de cerca de 1km e começou no segundo semestre de 2022.

“O bloqueio no ingresso ao Distrito pela Avenida Plínio Gilberto Kroeff ocorre para execução de uma via lateral. Ela servirá como desvio do trânsito da ERS-118, permitindo as escavações necessárias à realização da trincheira”, detalha o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

A passagem inferior contará com gabarito de 5,5 m de altura e duas pistas – uma para quem se dirige ao Distrito e outra para retorno operacional da rodovia. “No outro ponto, ergueremos o viaduto que atenderá o trânsito de quem entra na Avenida Centenário, no sentido de Esteio para Gravataí”, complementa Faustino. “O elevado será curvo e foi planejado para oferecer maior segurança aos usuários da estrada, contando, inclusive, com acostamento.” Até o momento, não há previsão de liberação do tráfego e novas mudanças podem ocorrer até a entrega da obra.

Rotas alternativas

Para acessar o Distrito Industrial, quem trafega no sentido Sapucaia do Sul– Gravataí deve usar a nova via executada entre o Morro do Coco e o Hotel Radar. Essa rota também é a alternativa para quem precisa sair do Distrito. Quem circula pela Avenida Centenário ou BRS-290 (Freeway) precisará realizar o retorno junto ao viaduto da Avenida Itacolomi, percorrendo 3 quilômetros em direção a Sapucaia do Sul. No caso dos veículos leves, o retorno para acessar o Distrito Industrial pode ser feito pelas vias municipais junto às avenidas Brasil e Dorival.Durante as obras, os motoristas que necessitam acessar a Avenida Centenário, no sentido Sapucaia do Sul para Gravataí, devem realizar o retorno nas alças do viaduto localizado na BRS-290 (Freeway) com a ERS-118.