Obras da UBS Brás devem ser entregues até o final de agosto em São Leopoldo

publicidade

Fechada desde maio, e com sua equipe atuando provisoriamente na UBS Padre Orestes, a UBS Brás deve ser entregue até o final deste mês aos moradores de São Leopoldo. As obras de reforma da estrutura foram vistoriadas pelo prefeito Ary Vanazzi e o secretário municipal da Saúde, Ricardo Charão, na tarde desta segunda-feira.

Os serviços começaram em junho, e fazem parte de uma parceria firmada entre a prefeitura municipal e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), através do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (Coapes), com o objetivo de implementar o curso de medicina na universidade. A ampliação do espaço físico da unidade contará com investimentos totais de R$ 457 mil.

De acordo com o secretário Ricardo Charão, a reforma traz uma melhoria para o atendimento da população. “A parte que já era a Unidade foi reformada e a ampliação em 85 metros quadrados comporta mais consultórios, salas de educação permanente e atividades de grupo, não só pela presença dos alunos de medicina e de outros cursos da escola de saúde da Unisinos, mas para equipe poder trabalhar e ter um atendimento melhor, assim a UBS terá a capacidade de atenção ampliada”, explica.

Charão destacou ainda que, com a reestruturação, o local passará a ter dois novos consultórios, um clínico e um ginecológico, e uma sala de Educação em Saúde para as práticas dos estudantes de graduação dos cursos de em enfermagem, medicina, residência multiprofissional em atenção básica e saúde mental da Unisinos. Além disso, serão realizadas algumas adaptações e melhorias na parte da estrutura já existente.