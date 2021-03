Obras de ponte da pista Sul da BR 386 devem ser entregues em abril em Estrela

publicidade

As obras de recuperação da ponte da pista Sul do km 350 da BR 386, em Estrela, que teve sua estrutura danificada em acidente ocorrido no sábado, dia 13 de março, seguem de forma ininterrupta. As equipes da concessionária CCR ViaSul atuam na recuperação do pilar da ponte, bem como no reforço da estrutura.

Na ponte da pista Sul, sentido Capital, as obras de recuperação e reforço do pilar terminam neste sábado, dia 27 de março. E na sequência, após a conclusão de obras de recuperação e reforço da travessa e tabuleiro, no dia 13 de abril a estrutura completa da ponte na pista Sul será liberada para o tráfego - nos dois sentidos da via - para veículos leves e comerciais, com operação no sistema de mão simples/única.

Até este dia, caminhões em deslocamento para o interior, devem seguir a rota de desvio pela ERS 287. A sinalização permanece reforçada para melhor orientar os usuários e todas as ações implementadas são definidas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.

Já na pista Norte, sentido Interior, os estudos de engenharia estão em andamento para definição da metodologia mais eficaz para recuperação da estrutura, no menor tempo possível de execução, priorizando as condições de segurança. O prazo para estes serviços poderá ser revisto tão logo todos os estudos sejam concluídos.

