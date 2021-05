Obras de recuperação na VRS 851, em Serafina Corrêa, estão em fase final

publicidade

Executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, os trabalhos de recuperação da VRS 851, no trecho entre Serafina Corrêa e o Rio Carreiro, afluente da margem direita do rio das Antas, devem ser finalizados nesta semana.

Os 8,3 quilômetros da via já estão com o pavimento restaurado. As ações, agora, estão concentradas na sinalização da pista. "Esta é uma obra estratégica para qualificar o transporte de insumos produzidos pelo município, que é historicamente reconhecido pelo seu grande potencial agrícola”, afirma o secretário Juvir Costella. “O resultado é uma rodovia completamente revitalizada e segura para o deslocamento da população”, comemora.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca o bom andamento dos serviços. “Reunimos esforços para cumprir o cronograma técnico e executar todas as etapas dentro do prazo estipulado”, salienta. “Implantamos uma nova capa asfáltica e micro revestimento para o nivelamento da pista. Em poucos dias, será concluída a pintura do eixo e dos bordos em toda a extensão”, complementa o dirigente. Os serviços de recuperação da VRS 851 contam com investimento de R$ 1,5 milhão do Tesouro do Estado.