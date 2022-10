Obras do novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo de Erechim estão em fase final

publicidade

As obras do Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no bairro Industrial Davide Zorzi, em Erechim, estão se encaminhando para a reta final. O distrito disponibilizará 39 lotes para ampliação ou instalação de novas empresas com investimento em torno de R$ 24,5 milhões do programa Investe Mais Erechim.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, afirma que as obras seguem dentro do previsto. “Neste momento estão andando, simultaneamente, a execução da pavimentação, rede elétrica, rede de adução de água tratada e execução de passeios”, afirma.

Schelski disse que o novo distrito se encontra com mais de 85% das obras concluídas. O secretário informou que neste mês de outubro será lançado o edital para chamamento das empresas que irão se instalar no local.

O engenheiro civil da prefeitura, Alan Vargas, informou que em breve haverá a detonação de rochas no local. “Estamos na iminência de realizar a detonação de rochas dentro do distrito e na rodovia lateral a BR 153 que dará acesso ao novo Distrito Industrial, sendo que a detonação será realizada após a finalização do pregão eletrônico de contratação de empresa para realizar este serviço”, detalha.

A Administração Municipal anunciou que, não havendo contratempos, a previsão é finalizar as obras do novo Distrito Industrial até o fim do mês de novembro. A previsão inicial é que o distrito receba um aporte estimado em R$ 170 milhões em investimentos privados e crie, num primeiro momento, mil novos empregos.

