Obras na avenida Beira Mar devem iniciar até o final deste mês na praia do Cassino

As obras de revitalização da avenida Beira Mar, na praia do Cassino, devem começar até o final do mês de agosto. O projeto foi dividido em partes, e a atual licitação diz respeito ao primeiro trecho, localizado entre as ruas Rio de Janeiro e Júlio de Castilhos. A ideia é que os 340 metros ganhem calçadão, iluminação, ciclovia, mobiliário, além do sistema de drenagem. Esta etapa também inclui a construção de uma passarela entre as ruas São Paulo e Montevidéu. A previsão é que a primeira etapa seja concluída em até seis meses após o início da obra.

“É um projeto macro, idealizado há um tempo e que apresentou muitas dificuldades para a realização do licenciamento. Conseguimos licenciar a primeira parte. A partir da conclusão desta etapa vamos tentar licenciar as outras duas etapas junto à Fepam”, conta o engenheiro responsável pelo Gabinete de Programas Especiais (GPPE), Gilberto Arabidian Júnior. O projeto completo tem cerca de 2 km e vai do Arroio do Gelo até o Arroio Pelotas, próximo à Querência. Os recursos da primeira etapa são de R$ 1,8 milhão vindo de emenda parlamentar e do Município. A empresa vencedora do processo licitatório foi a Elo Construções e Instalações, de Bauru (SP), que também será responsável pela revitalização do Porto Histórico, na rua Riachuelo.

