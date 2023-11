Obras no Quadrilátero Central causam alterações no trânsito do Centro de Porto Alegre

publicidade

O trânsito do Centro de Porto Alegre sofre novas alterações a partir de quinta-feira, 30, em função do avanço das obras do Quadrilátero Central. Nesta fase da obra, a rua Doutor Flores terá novo trecho bloqueado.

🚧 A rua já está bloqueada para veículos entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Otávio Rocha e será ampliado para o trecho entre a Otávio Rocha e a General Vitorino. Os veículos que trafegam pela avenida Alberto Bins poderão acessar a rua Senhor dos Passos, à esquerda, para ir até a praça Dom Feliciano e seguir em direção ao bairro pela avenida Independência.

🚧 Já a rua Marechal Floriano terá um trecho liberado para o fluxo de veículos, entre a rua José Montaury e a General Vitorino. O trecho restante permanece com fluxo liberado no sentido oposto, da Salgado Filho até a General Vitorino.

🚧 A Vigário José Inácio permanecerá com o bloqueio no trecho entre as ruas Otávio Rocha e Gen. Vitorino. A rua dos Andradas também seguirá bloqueada para veículos entre a Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

A revitalização do Quadrilátero Central começou em 13 de junho de 2022, pela avenida Otávio Rocha, onde todo o pavimento da via foi substituído, assim como as calçadas, que foram executadas em concreto pré-moldado, além de receber um novo piso podotátil. A iluminação também foi trocada.

Obras concluídas

Avenida Otávio Rocha, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores;

Rua General Vitorino, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.

Vias em obras

Rua Voluntários da Pátria, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores;

Rua Marechal Floriano Peixoto, entre as ruas José Montaury e General Vitorino;

Rua Vigário José Inácio, entre a ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino;

Rua Doutor Flores, entre a ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino;

Rua dos Andradas, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.

Vias ainda sem obras

Rua dos Andradas, entre as ruas General Câmara e Marechal Floriano Peixoto;

Avenida Borges de Medeiros, entre a rua Sete de Setembro e Avenida Salgado Filho;

Rua Uruguai.