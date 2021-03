Obras são concluídas e trânsito na ERS 448 é liberado na Serra gaúcha

publicidade

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que a recuperação do pavimento da ERS 448, entre os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, na Serra Gaúcha, foi concluída. O trânsito no km 39 da rodovia está liberado e não haverá mais bloqueios no trecho.

"Trabalhamos incansavelmente para restabelecer as condições de trafegabilidade desde que a pista cedeu, após os temporais que atingiram a região em junho do ano passado”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "O asfalto já está recomposto e adotamos medidas para conter novos deslizamentos. Com isso, devolvemos a rodovia para que a população possa circular novamente com tranquilidade", ressalta.

O prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Passuch, destacou que durante o tempo em que a rodovia ficou interrompida, produtores de aves e suínos, bem como as indústrias do município tiveram perdas visto que houve aumento nos custos do transporte.

Passuch cita ainda que Nova Roma tem como referência na área da saúde o Hospital São Carlos de Farroupilha e, com a rodovia interrompida, o transporte de pacientes aumentou o trajeto em 10 quilômetros.

O prefeito informou que o transporte de passageiros também foi prejudicado. A empresa que fazia diariamente a linha Nova Roma do Sul, Farroupilha e Caxias do Sul desativou o serviço quando houve a interrupção da rodovia e ainda não retornou. Passuch espera que essa questão seja resolvida nos próximos dias.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, resta apenas o término da instalação dos dispositivos de drenagem e da sinalização. "Esperamos finalizar os serviços complementares ainda durante o mês de abril", projeta.

As obras na ERS 448 têm custo de R$ 1,8 milhão.