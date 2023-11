Obras vão alterar trânsito no acesso para Estância Velha

publicidade

O trânsito no principal acesso de entrada e saída da cidade de Estância Velha vai sofrer alterações na próxima terça devido as obras de reformulação da avenida Presidente Vargas, próximo ao pórtico. Com investimento de R$ 12 milhões, o projeto prevê asfalto novo nos dois lados da avenida, aumento do canteiro central para 6 metros, implantação de ciclovia, pista de caminhada, plantio de árvores e ambientação, novo sistema de iluminação, vagas de estacionamentos, duas rotatórias, retirada da sinaleira (do bairro Floresta), sinalização de trânsito e marcações.

A previsão de conclusão dos trabalhos é de até sete meses e a obra terá dois quilômetros de extensão. De acordo com o prefeito Diego Francisco, a empresa que venceu a licitação é a Eurovia Construtora Ltda e R$ 7,6 milhões são oriundos de uma indenização do condomínio Horizon ao Município. O valor foi determinado conforme termo de compromisso firmado com o Ministério Público.

A atual avenida, que possui quatro faixas de acesso (duas de chegada e duas de saída) será reduzida em duas (uma para cada sentido) durante a execução dos trabalhos. “A partir desse momento é importante que toda a comunidade de Estância Velha e da região saiba que é possível acessar a cidade por outros caminhos, que são alternativas importantes para quem entra e para quem sai da cidade”, completa o prefeito.

Para quem vem de Novo Hamburgo, a sugestão é usar o acesso da Rua Rincão, posteriormente usando a Avenida Presidente Lucena, chegando até o centro da cidade. O sentido oposto é também a sugestão para quem quer sair da cidade. Para quem vem de Dois Irmãos ou Ivoti, a sugestão é usar a Avenida Bom Jardim (no acesso de Ivoti), e posteriormente acessar a Avenida Presidente Lucena até o Centro de Estância Velha.