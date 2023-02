Ocupação irregular de Área de Preservação escondia descarte de lixo em Cachoeirinha

publicidade

A Prefeitura de Cachoeirinha realizou uma operação integrada, no final da tarde da última sexta-feira (17) entre as secretarias municipais de Habitação, Planejamento, Segurança e Mobilidade, após a descoberta – mediante denúncias - de que uma Área de Preservação Permanente (APP), junto ao Arroio Sapucaia, era utilizada para descarte de lixo e de carros em desuso. Ao atender uma solicitação do Ministério Público sobre a ocupação irregular de APP, a Secretaria Municipal de Habitação encontrou ao menos 14 veículos no local atrás de toneladas de lixo.

“São carros sucateados com potencial poluidor. Agentes da Polícia Civil compareceram no local e um inquérito policial deverá apurar possível crime ambiental”, contou o secretário de Segurança, Marco Barbosa. A Guarde de Trânsito catalogou a numeração dos chassis e os veículos foram removidos para o Detran.

O trabalho, que se estendeu por toda a noite, contou com o apoio da Guarda Municipal e da Fiscalização Ambiental. O prefeito Cristian Wasem lembrou que todos os esforços estão sendo feitos para que o município cumpra com as determinações judiciais e para que avance na fiscalização dos pontos de descarte irregular de lixo.

A secretária de Habitação, Neka Fagundes, diz que 22 famílias precisam ser remanejadas do local e que os trâmites legais para que isto ocorra estão sendo adotados.

