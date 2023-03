Onda de calor pode durar até mais 15 dias no RS, alerta Metsul

publicidade

Depois de alguns dias de chuva, chegando a ser em grande volume em algumas regiões, o sol e o calor tórrido retornaram ao Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsul, a previsão é que esta persistência do ar quente dure por mais 10 ou 15 dias. Em alguns dias, no entanto, chuva isolada de verão trará alívio localizado, breve e temporário com abafamento.

Neste fim de semana, por exemplo, todas as regiões gaúchas terão máximas acima dos 30ºC. A maior marca deverá ser Alegrete com 37ºC. Em Porto Alegre também fará bastante calor. Sábado a máxima deverá ser de 32ºC, e domingo de 33ºC. A previsão é a elevação das máximas, podendo chegar a 35ºC na sexta-feira.

Na sexta-feira, os termômetros de Porto Alegre marcaram máxima de 32,8ºC. Na área metropolitana, Campo Bom foi a 33,9ºC. No Oeste, termômetros indicaram 38,1ºC em Quaraí, 37,8ºC em Uruguaiana e 37,0ºC em São Borj