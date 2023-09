Onda de calor vai agravar risco de temporais fortes no RS, alerta MetSul

publicidade

Uma onda de calor vai aumentar o risco de tempestades no Rio Grande do Sul no final desta semana e durante o sábado e o domingo, alertou a MetSul Meteorologia. Não se trata de quadro de tempo severo generalizado, e os temporais tendem a ser localizados, embora potencialmente fortes em alguns pontos.

Na sexta-feira e no fim de semana, uma massa de ar quente vai atingir o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil. Parte deste ar muito quente chegará também ao território gaúcho, atuando mais nas metades Norte e Oeste, sobretudo no Noroeste. A temperatura deve passar dos 35ºC em municípios do Noroeste, com possibilidade de marcas perto ou ao redor dos 40ºC no extremo Noroeste gaúcho.

Com umidade presente sobre o Estado, o avanço do ar quente vai gerar intensas áreas de instabilidade isoladas, que podem provocar temporais localizados. Será alto o risco de vendavais e de granizo, que em alguns pontos podem provocar danos.

A tendência é que estas áreas de instabilidade se formem onde haja maior presença de umidade, o que no caso destes dias ocorrerá mais no Centro, Oeste e o Sul do Estado. Na Metade Sul, os volumes de chuva podem ser muito altos até domingo, passando de 100 mm em vários municípios.

Como a atmosfera estará mais aquecida sobre a Metade Norte, núcleos de instabilidade também podem se formar com temporais isolados fortes a severos nos próximos dias do Centro para o Norte do Estado. O risco de temporais na Metade Norte gaúcha e nos demais estados do Sul aumenta principalmente na sexta e no fim de semana.