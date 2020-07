Operação Covid-19 busca impedir aglomerações e propagação da doença em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana de Uruguaiana (SEGTRAM), por meio de agentes de Trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal Urbana, tem desenvolvido a Operação Covid-19 na cidade, com o objetivo de monitorar o cumprimento das medidas previstas nos decretos municipais e no artigo 268 do Código Penal. Este prevê punição para quem infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (pena de detenção de um mês a um ano, além de multa) no âmbito ao combate e à prevenção da pandemia.

Uma série de locais tem sido fiscalizados e as pessoas aglomeradas sendo notificadas e responderão pelos descumprimentos. Entre os pontos vistoriados na última semana os Parques Dom Pedro II e Bela Vista, entorno do Aeroporto, margens urbanas do rio Uruguai, Praia da Santinha, praças Barão do Rio Branco, Argentina e Farroupilha, Estacionamento da Rodoviária, avenidas Presidente vargas e Duque de caxias entre outros tantos pontos de tradicional concentração de populares.

A Operação, realizada também em conjunto com outros órgãos de segurança e fiscalização, notificou 41 pessoas em situações de aglomeração que foram relacionadas pelos agentes e enviado relatório ao Ministério Público Estadual, passando a ser responsabilizadas por descumprir a legislação municipal e o artigo 268 do Código Penal. No período centenas de pessoas já foram notificadas em operações por descumprindo do distanciamento social.