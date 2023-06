Operação Inverno terá mais de mil vagas em abrigos de Porto Alegre

publicidade

No fim da tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre lança a Operação Inverno 2023, com o objetivo de acolher a população de rua nos meses mais frios do ano. Neste ano, serão disponibilizadas 1.047 vagas na rede municipal de proteção social em abrigos, albergues e pousadas, um acréscimo de 227 vagas em relação ao ano passado.

Para marcar o início das ações, mais cedo, o prefeito Sebastião Melo visitou, ao lado do presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Tiago Simon, visitaram o Albergue Acolher, no bairro Vila Jardim, onde há 14 destas novas vagas. “Temos uma boa rede de proteção na Capital e muitos parceiros, este albergue é deles. Este ano terá espaço para 90 pessoas, que podem tomar banho quente, ter uma boa comida, dormir. Em um segundo momento, vamos nos socorrer do Gigantinho porque chega o inverno e a população responde muito bem”, diz Melo.

Para Simon, é preciso haver uma articulação entre poder público e sociedade civil para atender à população mais vulnerável no inverno. “Reforçamos a rede de proteção e a abordagem social será intensa nos dias de frio extremo. Precisamos oferecer o acolhimento institucional para aqueles que mais precisam”, ressalta Simon. A segunda etapa é acionada quando a temperatura chega ou desce abaixo de 5 graus. Neste caso, entra em ação o Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana, como alternativa para acomodação extra.

Como será a operação

A estrutura conta com a parceria da Cruz Vermelha, Unimed Porto Alegre, além de grupos voluntários para alimentação - Cozinha e Servir e a Associação Só os Fortes. Também são parceiros o Comando Militar do Sul e o Sport Club Internacional.

Junto ao Gabinete da Causa Animal, os acolhidos contarão com espaços para os pets. A equipe atuará com orientação de cuidado e encaminhamentos para castração e outros atendimentos. Dos 25 espaços de acolhimento, nove aceitam animais. A entrada dos pets será avaliada conforme o comportamento e capacidade de convivência. Ao acessar o espaço, o tutor deve assinar um termo de castração.

A Central de Abordagem pode ser acionada via 156 opção 7. São 11 equipes que percorrem todas as regiões de Porto Alegre diariamente.

Doações - Alimentos podem ser doados nos locais abaixo:

- Sede da Fasc (avenida Ipiranga, 310 - Praia de Belas – andar térreo): de segunda a sexta feira, das 9h às 17h

- Ginásio do Demhab (rua Conde D'Eu, 66, Santana): exclusivamente em dias de abertura, às 19h e às 7h

Rede de atendimento noturno

- Albergue Dias da Cruz (12h): avenida Azenha, 366 – Azenha

- Albergue Acolher 1: (12h): rua Dr. João Simplício, 38 - Vila Jardim

- Albergue Acolher 2 (12h): rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Centros POP

Oferecem equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

- Centro POP 1 - Santana - avenida João Pessoa, 2.384

- Centro POP 2 - Floresta - rua Gaspar Martins, 114/120

- Centro POP 3 - Navegantes - avenida França, 496

Restaurantes Populares (almoço)

Centro - rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro - rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro - rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga - estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte - rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira)

Agasalho e alimento

A Campanha do Agasalho e do Alimento também está de volta. Coordenada pelo gabinete da primeira-dama Valeria Leopoldino, a prefeitura está arrecadando roupas de inverno em bom estado, alimentos não perecíveis, cobertores e produtos de higiene pessoal.

Pontos de doação:

Paço Municipal (Praça Montevideo, 10 – Centro Histórico)

Centro Administrativo Municipal (Rua Gen. João Manoel, 157 – Centro Histórico)

Zaffari Otto (Av. Otto Niemeyer, 601 – Tristeza)

Zaffari Hípica (Av. Juca Batista, 4255 – Hípica)

Zaffari Centerlar (Av. Sertório, 8000 – Sarandi)

Zaffari Fernando Machado (R. Cel. Fernando Machado, 860 - Centro Histórico)