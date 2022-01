Operação Verão Seguro fiscaliza banhos em represas de Caxias do Sul

publicidade

Como forma de prevenir mortes por afogamentos nas represas de Caxias do Sul, além de fiscalizar atividades que são proibidas como banho, caça e pesca, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), está realizando a 15ª Operação Verão Seguro. A operação também conta com a parceria do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) e da Guarda Municipal (GM).

De acordo com o balanço realizado na edição do Verão Seguro de 2021, foram feitas 162 abordagens. Conforme a GM, os casos se concentram nas barragens Faxinal e Dal Bó. Para o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, essa campanha é uma forma de intensificar o trabalho já existente. “A autarquia dispõe de um convênio com a Guarda Municipal que é responsável pelo patrulhamento de todas as áreas do Samae. Durante o verão, estação de temperaturas mais elevadas, os banhos nas represas são mais frequentes. Dessa forma, intensificamos as rondas para prevenir que uma brincadeira tire a vida de alguém”, salientou o diretor.

Denúncias podem ser feitas para a GM por meio do telefone 153, para o Corpo de Bombeiros pelo 193 e pela Central de Atendimento do Samae, 115. A ação ocorre até 20 de março de 2022.

Veja Também