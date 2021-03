Pacientes aguardam vaga para leitos de UTI em Soledade

publicidade

A direção do Hospital de Caridade Frei Clemente, de Soledade, informou, na tarde desta quarta-feira, que seis pacientes aguardam na sala do Pronto Atendimento para serem internados em leitos de UTI ou em leitos de Enfermaria Covid.

Segundo o presidente da casa de saúde, Carlos Alberto Rocha, os 10 leitos de UTI estão ocupados e os 38 leitos de enfermaria igualmente possuem 100% de ocupação. “É uma situação dramática, pois ocorreu acúmulo de pacientes afetados pelo Covid-19 e que precisam de atendimento especializado”, disse.

Rocha informou, ainda, que nos últimos dias foi registrado um aumento de 75% no consumo de oxigênio. “Estamos ampliando a estrutura para que possamos garantir oxigênio e atender a demanda imposta diante do aumento do número de pessoas afetada pelo coronavírus”.

O presidente da casa de saúde lamenta que muitas pessoas não seguem as orientações das autoridades da área da saúde quanto ao distanciamento, uso de máscara e álcool gel.