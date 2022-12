Pagamento do IPTU em cota única pode ser impresso em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), orienta que o boleto de pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano 2023 (IPTU 2023) já pode a partir de agora ser impresso diretamente no site do Executivo Municipal de Uruguaiana. A modalidade oferta 15% de desconto a quem aderir.

O vencimento do pagamento em cota única é 10 de fevereiro de 2023. Caso o contribuinte não faça a adesão à parcela única, automaticamente o pagamento vai ser dividido em 11 parcelas entre os meses de fevereiro até dezembro do próximo ano. A Sefaz estima que o IPTU deverá aportar ao menos R$ 16,5 milhões aos cofres públicos.

Além da opção de ser impresso pelo site, o contribuinte também vai receber o documento pelos Correios. A triagem e envio já foi iniciado pela central da empresa no município. O munícipe pode fazer o download e impressão do documento pelo seguinte link.