Painel no terceiro dia da Cidade da Advocacia discute novas tecnologias no Direito público

A Cidade da Advocacia realiza diversos painéis hoje, em seu terceiro dia, novamente com grande participação do público no Cais Embarcadero, no Centro Histórico de Porto Alegre. Promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), o evento já tem cerca de 10 mil inscritos, o dobro da edição de 2022. Na manhã desta quinta-feira, um dos destaques foi para o painel Advocacia Pública e Novas Tecnologias, com a participação de autoridades federais e municipais.

O presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB/RS, Ricardo Cioccari Timm, um dos mediadores, avaliou que os impactos destes recursos no setor jurídico público ainda estão sendo avaliados, e, portanto, o painel em questão foi uma oportunidade de debater estas oportunidades advindas das transformações digitais. “Há um ano, não sabíamos o que era o ChatGPT, por exemplo, e há oito anos, o processo eletrônico ainda não existia. Hoje, convivemos com os benefícios e nos adaptando às possíveis dificuldades dessas mudanças”, afirmou ele, que se definiu como otimista.

Além dele, a procuradora do município de Novo Hamburgo, Cinara de Araújo Vila, também mediou o painel. A procuradora da Prefeitura de Porto Alegre Daniela Copetti Cravo, que foi uma das painelistas, junto com o procurador da Fazenda Nacional Manoel Tavares de Menezes Netto, salientou que a Capital é conhecida por sua inovação. “Temos que estar abertos a novas possibilidades para prestar o melhor serviço para o dia a dia da população, porém temos deveres regulatórios e questões de compliance com as normas, por exemplo, de licitações e contratações. Portanto, é preciso realizar uma gestão de risco e fazer uma contratação responsável”, comentou Daniela.

Amanhã, ocorrem eventos como a prestação de compromisso de novos advogados, à tarde, e os lançamentos dos guias ESG da Advocacia e de Propriedade Intelectual da OAB/RS, bem como prossegue a programação de palestras. A Cidade da Advocacia 2023 segue no Auditório das Prerrogativas, no Cais Mauá, no Multipalco Liberdade, no lounge externo do Cais Embarcadero, e no Multiverso, no interior do Embarcadero, com programação até o início da tarde de sábado. As inscrições ainda estão disponíveis no site www.cidadedaadvocacia.com.br, e são gratuitas para profissionais e estudantes de Direito.