Palmeira das Missões realiza mutirão de vacinação com horário estendido nesta sexta

A Secretaria de Saúde de Palmeira das Missões promove nesta sexta-feira, um mutirão de vacinação da poliomielite, com horário ampliado até as 20h. A vacinação ocorre no Postão e dá ênfase na imunização de crianças entre um e cinco anos, com meta de atingir 95% do público-alvo.

O secretário de Saúde, Izaias Malheiros, informou que também são vacinados quem tem menos de 15 anos e ainda não se imunizou. “Com nível de vacinação baixíssimo, as crianças estão vulneráveis, sendo que o vírus está voltando a circular e a gente faz um apelo aos pais para que levem seus filhos abaixo de cinco anos para que façam a vacinação contra a poliomielite”, destaca.

Malheiros disse que todas as crianças de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias, mesmo as que estão com o esquema de três doses completo, precisam tomar a dose extra. Para isso, é ofertada a Vacina Oral Poliomielite (VOP), também conhecida como vacina de gotinha. “Somente com a imunização é que vamos conseguir diminuir os riscos de doenças previamente controladas ou erradicadas retornarem”, afirmou.

