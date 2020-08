Pandemia reduz atendimentos na rede básica de saúde de Caxias do Sul

publicidade

O número de atendimentos na rede básica de saúde de Caxias do Sul, de março a julho de 2020, diminuiu cerca de 23% se comparado ao mesmo período do ano passado. Neste ano, de março a julho, foram poucos mais de 221 mil consultas e, no ano passado, no mesmo período foram mais de 288 mil, ou seja, cerca de 66 mil atendimentos a menos. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O motivo para a queda na busca por atendimento médico é a pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março deste ano. Os usuários têm evitado se deslocar para os serviços de saúde, tendo em vista que são locais de possível contágio.

O titular da SMS, Jorge Olavo Hahn Castro, pede que os usuários procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para qualquer caso clínico. "As pessoas devem procurar a sua UBS de referência ou até mesmo as UPAs para buscar auxílio médico e não esperar que o problema se agrave". Estão incluídas no cálculo de atendimentos as 50 UBSs, sendo duas prisionais, e as duas UPAs do município.