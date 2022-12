Papai Noel chega a Campo Bom neste sábado

publicidade

Inicia neste final de semana a agenda do Natal da Integração na cidade Campo Bom, no Vale do Sinos. A chegada do Papai Noel acontece no sábado (3) quando ele receberá das mãos do Prefeito Luciano Orsi a chave da cidade. Depois, ficará aberta para visitação de quinta a domingo, no andar térreo do Espaço Cultural Dr. Liberato (antiga estação férrea).

Aos domingos ocorrem os passeios de Amiguinho, com saída ao lado do mirante sempre das 16h às 19h. O ponto alto da programação fica por conta da banda nacional Raça Negra, que se apresenta dia 17 de dezembro. Também tocam: Vera Loca (4), Cia Show (9), Wilson Paim (22) e muitos outros artistas locais.