Paralisação do Sindisaúde-RS não afetará hospitais Clínicas e Conceição

publicidade

O Sindisaúde-RS definiu pela paralisação de suas atividades por 24 horas, a partir das 7h da manhã de 30 de junho. A classe busca a implementação do piso salarial nacional, com garantias e sem atrelamento à jornada de 44 horas semanais. Na quinta-feira, um dia antes, o sindicato realizará vigília nos hospitais da base, preparando a categoria para a paralisação.

Segundo o que foi definido na assembleia da categoria desta segunda-feira, há uma expectativa de quantitativo mínimo de adesão à greve em torno de 20 a 30 trabalhadores em estabelecimentos de saúde menores. Em hospitais maiores, se esperam, ao menos, cem profissionais na paralisação. Locais como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Nossa Senhora da Conceição não estarão no movimento grevista porque, segundo o presidente do Sindisaúde-RS, Júlio Jesien, já recebem acima do piso. “Vai depender do número de pessoas com que conversarmos, desde o dia 29”, explicou

Técnicos e auxiliares de enfermagem representados pela entidade estão em uma base territorial que contempla, as empresas e estabelecimentos de saúde de Porto Alegre, Região Metropolitana, Vale do Paranhana, Litoral Norte e parte da Região Sul.

Nesta quarta-feira, deverão ocorrer atos da categoria em todo o país. Em Porto Alegre, uma caminhada partirá do Largo Glênio Peres, no bairro no Centro, às 11h, mas a concentração começará duas horas antes.