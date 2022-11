Parcão de Santa Rosa recebe obras de revitalização

publicidade

Tiveram início as obras de revitalização dos espaços esportivos do Parcão. O projeto foi desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Esporte e de Planejamento e Habitação. O objetivo é melhorar a infraestrutura do local para a realização de práticas esportivas no município. A ação contempla a reforma das quadras de basquete, vôlei e futebol de areia, localizadas na praça 10 de agosto.

Eentre as melhorias estão a execução de canteiros com instalação de bancos e lixeiras, revisão da parte elétrica e a troca da iluminação das quadras. O secretário de Esporte, Fernando Classmann, destaca que o projeto vai beneficiar toda a comunidade. “Estamos implementando diversas melhorias nos espaços esportivos de Santa Rosa. Após as obras concluídas, a população que frequenta o Parcão vai encontrar um lugar com mais conforto, segurança e infraestrutura para o lazer e a prática de atividades físicas.” O investimento na obra é de R$ 1.319.395,98.