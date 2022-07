Parcão de Taquara receberá obras de infraestrutura para construção de novas quadras esportivas

publicidade

O Parque do Trabalhador, no bairro Recreio, em Taquara, é uma das áreas de lazer mais importantes do município, além de uma ampla arborização e vasto gramado, o local dispõe de espaço para o esporte com quadras, academia de ginástica e pista para caminhada. Quem frequentar o local a partir da próxima semana, verá uma intensa movimentação de maquinários e operários. Na segunda-feira iniciam-se as obras de infraestrutura para a construção de novas quadras esportivas e a instalação de um novo e moderno sistema de iluminação na área. A previsão é que até novembro as obras sejam finalizadas.

Por meio do programa Avançar no Esporte, Taquara foi contemplada com dois projetos junto ao governo do Estado e recebeu R$ R$ 1.243.407,80 milhões para investir em melhorias de infraestrutura no Parcão, como é chamado pela comunidade. Com a contrapartida municipal de R$ 464.076,91, o investimento total será de 1.707.484,91 milhões. “Estamos ansiosos por entregar um espaço de lazer e prática esportiva revitalizado para a nossa população. O Parcão é um dos parques mais utilizados por nossos moradores, queremos que ele seja cada vez mais atraente e diversificado para todos” destacou a prefeita Sirlei Silveira durante visita ao local das obras.

Pelo Programa de Recuperação de Espaços Esportivos serão construídas duas quadras no Parque do Trabalhador: uma poliesportiva e uma de grama sintética. As quadras serão implantadas na área central do parque onde atualmente existe um campo de futebol 11. Haverá alambrado em torno das quadras para proteger a população que utiliza a pista de caminhada e os espaços de convívio com sombra nos arredores. Será executada também, pavimentação com blocos de concreto para facilitar o acesso às quadras.

A implementação de um sistema de iluminação no Parque do Trabalhador com a instalação de uma nova rede elétrica composta por luminárias de LED elenca o Programa Ilumina RS com o projeto Ilumina Parque - Parque do Trabalhador. O investimento será utilizado para a instalação de refletores de LED, que farão a iluminação das árvores e jardins, postes cruzetas com quatro refletores cada, balizadores e postes duplos de LED, com o objetivo de iluminar os acessos, quadras, pracinhas, e espaços de convivência.

Veja Também