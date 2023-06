Parceria entre prefeitura e Acergs oferecerá oficinas gratuitas para pessoas com deficiência visual

publicidade

Após seis anos, a Prefeitura de Porto Alegre voltou a promover uma iniciativa em parceria com a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs). Serão oficinas gratuitas para pessoas com deficiência visual acima de 12 anos de idade. O objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e profissional. O lançamento do serviço ocorreu na tarde desta quinta-feira, na sede da entidade, no Centro da Capital.

As atividades, gratuitas, ocorrerão no Centro de Reabilitação e Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência Visual da Acergs, em parceria com a Coordenação de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). As capacitações envolvem as temáticas atendimento psicológico (30 vagas), atendimento socioassistencial (30 vagas), orientação e mobilidade (30 vagas), informática básica (30 vagas), ensino do sistema braile (60 vagas) e tecnologia assistiva (60 vagas).

Segundo o presidente da Acergs, Glailton Winckler da Silva, o início do serviço é um momento importante para a entidade e a população com deficiência visual no Estado. “Participamos do edital, no ano passado, e fomos contemplados e, a partir de agora, vamos começar este projeto que tem 12 meses de duração”, lembrou. Ele destacou que as atividades que tratarão sobre a locomoção são tão importantes quanto as que ensinarão sobre o braile ou informática. “É fundamental que consigam se deslocar no perímetro urbano. Além disso, o atendimento psicológico também será essencial”, explanou Glailton.

Em seu discurso, o secretário da SMDS, Léo Voigt, contextualizou o histórico da preocupação da humanidade com os direitos às pessoas com deficiência. “Somente, recentemente, começou essa reflexão. Antes disso, não estava na pauta do desenvolvimento histórico, que é quando também nascem os direitos LGBT, e dos índios, por exemplo”, relata. “Gostaria de fazer muito mais, os problemas são os nossos limites de orçamento, mas com poucos recursos é possível fazer projetos relevantes que impactam na vida das pessoas”, contou Voigt.

Para inscrições e informações, o telefone é (51) 3225-3816, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h ou pelo e-mail atendimento@acergs.org.br/. A documentação necessária para participação nas oficinas envolve CPF, RG e comprovante de residência.