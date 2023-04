Parceria entre secretaria e Hospital Mãe de Deus coloca ambulância de prontidão na Orla do Guaíba

publicidade

Os frequentadores do Trecho 3 da Orla do Guaíba estarão mais protegidos caso o projeto-piloto de uma ambulância de prontidão seja considerado exitoso. Trata-se de uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), com o Hospital Mãe de Deus e a empresa de emergências médicas Transul.

Neste feriadão de Tiradentes, sexta-feira, sábado e domingo, o teste está sendo realizado entre a manhã e a noite no estacionamento central, ao lado da base onde fica a viatura da Brigada Militar. Na área ficam as 29 quadras esportivas, pistas de patinação, ciclovia e a pista de skate. Cerca de 20 mil pessoas circulam todos os fins de semana na Orla e, nos feriados, o número sobe para 40 mil usuários.

A avaliação do serviço de atendimento ao público em caso de emergências será feita na próxima quarta-feira. Caso seja dado o sinal positivo, o feriadão do Dia do Trabalhador já contará com o novo serviço.

“O objetivo desse projeto é poder ter agilidade no atendimento. A gente sabe que, quando ocorre qualquer problema aqui na orla, demora muito tempo para vir a ambulância do Samu por causa do trânsito”, esclareceu a secretária da SMELJ, Débora Garcia. Segundo ela, o principal tipo de ocorrência é o trauma, citando como exemplo os casos de quem fica ferido na pista de skate, pedalando bicicleta ou jogando futebol.

Como prevenção, Débora Garcia orientou que as pessoas utilizem os equipamentos de proteção. "Tem muitas pessoas que querem andar de skate, mas nunca o fizeram e já querem descer a rampa. A gente tem que ter esse cuidado, principalmente em relação às crianças”, enfatizou.

A ambulância possui todos os equipamentos necessários ao atendimento básico de emergência, como maca, cadeira de resgate, desfibrilador externo automático, oxigênio, imobilizador e medicação, entre outros. Em casos mais graves, a equipe aciona o suporte avançado, com outra ambulância do tipo UTI e médico.

A secretária da SMELJ adiantou ainda que outras iniciativas estão chegando, como o centro de desenvolvimento de futebol feminino e um projeto de skate na Orla do Guaíba, bem como um projeto de skate escola nos bairros Restinga e Mário Quintana, todos com recursos federais. “Estão acontecendo um monte de coisas juntas”, resumiu.

“A SMELJ contratou uma empresa que faz a ronda privada motorizada, e também os agentes da Guarda Municipal e da Brigada Militar circulam pelo local, que é monitorado por câmeras de segurança cujas imagens são transmitidas diretamente para o Centro Integrado de Comando (Ceic), para garantir a tranquilidade e diversão de todos”, concluiu Débora Garcia.