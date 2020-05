Parobé recebe verba de R$ 100 mil para ajudar no enfrentamento ao Covid-19

publicidade

O Governo do Estado, confirmou o pagamento da verba destinada pelo deputado Sergio Peres (Republicanos), realizado em 30 de abril, para o atendimento em saúde de municípios gaúchos. Os recursos devem ser utilizados para ações de prevenção e combate à propagação do novo coronavírus, para a estruturação de hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no atendimento de pacientes da Covid-19.

A alocação da verba foi realizada a partir do pedido da bancada do partido Republicanos de Parobé, através dos vereadores Gilberto Gomes Junior, Henrique Rafael Dos Santos e Antonio Carlos Dos Santos, onde solicitaram que os recursos sejam utilizados na área da saúde.

“A Saúde sempre foi prioridade das comunidades e, neste momento crítico, a atenção à vida das pessoas se faz ainda maior. Compartilho da preocupação das autoridades locais e das famílias, que hoje querem assegurar o atendimento eficiente à população”, avalia Sérgio.